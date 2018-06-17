'Erdoğan için ezan 50 dakika geç okutuldu'

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, AKP mitingleri nedeniyle ezanların geç okutulduğunu söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "AKP mitingleri nedeniyle ezanların geç okutulduğu" söylemiş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan" yanıtını vermişti.

Bozdağ'a yanıt veren Özel, "Öncelikle Manisa'dan örnek verelim. Manisa'daki tüm yerel muhabirler ve cami cemaati biliyor ki Partili Cumhurbaşkanı ya da Başbakan Manisa'ya geldiğinde benzer durumlar çok yaşandı. Erdoğan, 3 Kasım 2017 tarihinde toplu açılış töreni için Manisa'ya geldi. Ancak, gelişi gecikince, 10-15 dakika süreyle ezanın okutulması bekletildi. Gecikmeli okunan ezandan sonra Manisa Hatuniye Camii'nde cuma namazına girdi. Bunu Manisa'nın hepsi biliyor. Ama diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Bu sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında konuşulan bir hadise" dedi.

Özel, "Basit bir araştırmayla internetteki arama motorundan gazete haberlerine baktık. Elimde 9 ayrı gazete haberinin özeti bulunmakta. Rekor 15 Mayıs 2015 günü Kırıkkale Nur Camii'nde yaşanmış. Erdoğan, cuma namazına 50 dakika geç geliyor. Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor. Erdoğan'ın rekoru bu" ifadelerini kullandı.