Erdoğan: Her tarım alanına kalkıp beton yığınlarını dikersek bu vatana ihanet ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz' diyerek, 'Tarım sektöründeki spekülatörleri, sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERDİK'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız.

Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz."

'HER TARIM ALANINA BETON YIĞINLARINI DİKERSEK...'

"Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz."

'HALA UYGUN FİYATLARDAN ET SUNAMIYORUZ'

"Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum.

Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz."