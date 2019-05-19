Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan, "Her gün içeride ve dışarıda ülkemizde kurulan tuzakları bozuyoruz" dedi.

Tütün iskelesi önünde düzenlenen resmi tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyelerinin katılımıyla başladı. Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ardından Perinçek, Karamollaoğlu ve Destici'nin de katılımıyla verilen 'birlik pozu' da törene damga vurdu. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk.

Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlara itibar etmeden sadece Hakk'a ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse, biz de aynı şekilde hareket ediyoruz.