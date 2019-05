Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız, içeride ne yaşanırsa yaşansın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemesine katkıda bulunmak hepimizin görevidir' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu meclis milli iradenin üstünlüğünden aldığı güçle milletimize karşı yapılan saldırıların önünü kesen meclistir.

Bu meclis, terör örgütleriyle ülkemize diz çöktürmeye çalışanlara heveslerini kursaklarında bıraktıran bir meclistir.

Sizlerin şahsında, 1920'den bugüne görev yapmış tüm milletvekillerimize, şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

'GÜÇLER AYRILIĞI BELİRGİNLEŞTİ'

"Milli birliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz, milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğruyu bulmasıdır. Milletimiz bugünü ve geleceğiyle, yetkiyi de görevi de işte bu meclise yürütme de cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da yargı kurumlarına vermiştir.

Yeni yönetim sistemimiz, özellikle demokrasinin temelini oluşturan görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta yükümlüyüz.

Demokrasinin bu üç sac ayağı ne kadar sağlıklı işlerse, Türkiye'de içeride ve dışarıda o kadar güçlü olur. Coğrafyamızda milli birliğini kaybeden ülkelere baktığımızda, demokrasideki kopuklukları görürüz."

'HEPSİ GELİR GEÇER...'

"Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala yapıyorlar. Son 6 yıldır bize de oyunlar oynanmaya çalışıldı, ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Milletimizle ve kurumlarımız birlikte hareket ettik, bu oyunları bozduk.

Ülkemizdeki siyaset kültürü zaman zaman çok sert tartışmaları ve rekabeti beraberinde getirebiliyor, şayet siyaseti ülkemiz için yapıyorsak bu durum kabul edilebilir, demokrasinin bir cilvesi olarak görülebilir.

Bugün Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla birliğe beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye' ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür sonuçta hepsi gelip geçer geriye sadece Türkiye kalır.

'İÇERİDE NE YAŞANIRSA YAŞANSIN'

"O meşhur benzetmeyle, hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemesine katkıda bulunmak hepimizin görevidir.

Özellikle son 10 yıldır önce milletvekili ve başbakan olarak, daha sonra cumhurbaşkanı olarak bu yolda ter döktük. Elbette hatalarımı olmuştur, ancak Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez.

Gelin güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim, biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm vekilleriyle ve tüm siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum. Rabbimden birlik ve beraberlik iklimimizi güçlendirmesini rabbimden niyaz ediyorum, kalın sağlıcakla."