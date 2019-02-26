Erdoğan hep aynı şeyi söylüyor ama... Bunlardan haberi yok mu?

31 Mart seçimleri öncesi AKP ve CHP adayları birçok ilde parti logosunu kullanmıyor. Birbirine benzer adaylar gösteren iki partinin logo kullanmaya ihtiyaç duymaması dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuda kendi partisine bakmadan sadece CHP'ye yükleniyor. Oysa Erdoğan'ın belediye başkanlığına aday gösterdiği birçok isim parti logosu kullanmadan seçim çalışması yapıyor.

31 Mart seçimleri öncesi AKP-MHP ittifakı ile CHP-İyi Parti ittifakı birçok yerde benzer profildeki adayları tercih ederken, iki parti de seçim çalışmalarında parti logosunu oldukça az kullanıyor.

Tartışmanın merkezindeki Ankara'da Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki, seçim bilboardlarında parti logosu kullanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi partisine bakmadan sadece CHP'yi hedefe koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Erdoğan, "Ankara'da çok enteresandır zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP ve HDP'nin logosu yok. Niye biliyor musunuz? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye bunu yapıyorlar. Benim milletim terör örgütü destekçilerine oy vermez. 31 Mart'ta bu ittifaka bir Osmanlı tokadı yakışır" demişti.

Oysa Erdoğan'ın partisi de Ankara dahil birçok ilde benzer şekilde logo kullanmıyor.