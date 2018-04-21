Erdoğan: Hep iş adamlarımızın önünü açmanın gayreti içinde oldum

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) genel kurul toplantısında patronlara hitap etti. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum. Bugüne kadar hep iş adamlarımızla birlikte geldik, bundan sonra da yolumuza iş adamlarımızla birlikte devam edeceğiz" dedi.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) genel kurul toplantısında patronlara hitap etti. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum. Bugüne kadar hep iş adamlarımızla birlikte geldik, bundan sonra da yolumuza iş adamlarımızla birlikte devam edeceğiz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Geçtiğimiz hafta proje bazlı teşvik sistemimizi başlattık. Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor. Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız teşvik sistemi ile yatırımcılara cazip fırsatlar sağlıyoruz.

Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının KDV istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum. Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüp de bundan pişman olan kimse yoktur. "HEP İŞ ADAMLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLDUM" Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Son günlerde birileri Türkiye'deki iş adamları ve firmaların varlıklarını yurt dışına kaçırdığı yönünde haberler yayıyor. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına para kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum. "KOLTUK HIRSIM YOK" 19 Kasım erken seçim tarihimizde şimdi ise 24 Haziran'da gidiyoruz. Benim koltuk hırsım olsaydı 17-18 ay daha kalacaktık. Bakıyorum ana muhalefet "hodri meydan" diyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra toplandık, arkadaşlarımın da kararını aldıktan sonra biz bu adımı atalım. Madem ana muhalefet "hodri meydan" diyor. Buyur meydan.

Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra artık bunun önünü almak zor. Şimdi uyum yasalarıyla ilgili gerek benim görevlendireceğim arkadaşlar gerekse Bahçeli'nin görevlendireceği arkadaşlar ortak çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelinin bu teklifi bizim içinde önemliydi. Cumhur ittifakının yol haritanın hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. Biz o koltuğa hevesli değiliz. Millet devam ederse devam ederiz. Yok başka bir tercih düşünüyoruz derlerse eyvallah deriz. "İŞ ADAMLARIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ" Bugüne kadar hep iş adamlarımızla birlikte geldik, bundan sonra da yolumuza iş adamlarımızla birlikte devam edeceğiz. "İŞ ADAMLARI OHAL KALKMALI DERSE, BU BİZİ ÜZER" OHAL'i bahane ederek iş dünyasının yatırım şevki kırıldı diyenleri duyuyorum. OHAL, terörle mücadele için kullanılıyor. Türkiye'de OHAL, demokrasiyi mi engelliyor, hak ve özgürlükleri mi engelliyor? Sadece terör örgütlerini engelliyor. İş adamları OHAL kalkmalı diyorsa, bu bizi üzer.