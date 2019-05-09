Erdoğan: Helsinki ruhunu yeniden canlandırmalıyız

Erdoğan, 'Türkiye'nin Helsinki'de resmen aday edilişinin 20. yılında Helsinki ruhunu tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz' dedi.

Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin, kurucu değerlerini temsil iddiası havada kalmaya mahkumdur" dedi.

Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sının tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "Altı kriterle ilgili adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 60 yıldır Avrupa Birliği'ne tam üye olma mücadelesi verdiğini söyleyen Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca çifte standarta rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan dönmedik" dedi.

Beştepe'de düzenlenen Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Erdoğan, "Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de yıldırma taktikleri tam üye kararlılığımızı etkilemedi. AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

'ADINA KOPENHAG DEĞİL ANKARA KRİTERLERİ DEYİP YOLA DEVAM EDERİZ'

Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Adalet Akademisi'ni yeni yapısıyla tekrar hizmete aldık. Vatandaşlarımıza vize serbestisinin sağlanması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi geliyor.Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak Avrupa Birliği'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.

Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz.

'HELSİNKİ RUHUNU CANLANDIRACAK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMELİYİZ'