Erdoğan hedef göstermişti: AKP'nin baro operasyonu başlıyor...

TBB’nin 504 delegesinden 137’si İstanbul, 52’si Ankara, 29’u İzmir Barosu seçimlerinde belirlenirken AKP, üyesi fazla olan illerin delege sayısını düşürerek diğer il barolarının etkisini artırmak istiyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı’nın seçiminde delegelerinin etkili olduğu İstanbul ve Ankara ile diğer iller arasındaki delege farkının kapatılması için formül aranıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’den sonra, barolar başta olmak üzere meslek örgütlerindeki seçim sistemini değiştiren düzenlemenin Meclis gündemine gelebileceği belirtiliyor. Bu konuda parti içinde iki seçenek üzerinde duruluyor. Avukatlık Yasası’nda yapılacak değişiklikle yalnızca barolar ve TBB’nin seçimleriyle ilgili bir düzenleme gelebileceği gibi tüm meslek örgütlerinin seçimlerini düzenleyen çerçeve bir yasa da çıkarılabileceği söyleniyor.

DELEGE SAYISI AZ OLANLARIN ETKİSİ ARTTIRILMAK İSTENİYOR

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yargı paketinin içinde avukatlara yeşil pasaport verilmesini öngören Avukatlık Yasası’ndaki değişiklik hükümleri de yer alıyor. Ancak yargı paketi için muhalefetle uzlaşma aranacağı, baro seçimleriyle ilgili bir düzenlemenin ise uzlaşma arayışını sekteye uğratacağı değerlendirilerek, söz konusu düzenlemenin ayrı getirilmesi üzerinde duruluyor.

Habere göre, AKP’nin baro seçimlerine ilişkin yapacağı çalışmanın esas hedefinde TBB Başkanı’nın seçiminde neredeyse toplam delegenin yarısını oluşturan Ankara ve İstanbul barolarının delegelerinin etkili olması yer alıyor. TBB’nin 504 delegesinden 137’si İstanbul, 52’si Ankara, 29’u ise İzmir Barosu seçimlerinde belirleniyor. AKP, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üyesi fazla olan illerin delege sayısını düşürerek, diğer il barolarının etkisini artırmak istiyor. Bunun için il barolarının TBB delegesi sayısının belirlenmesi formülünü değiştirmeyi hedefliyor. Avukatlık Yasası’na göre, TBB Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçiyor. Delegeler her baronun olağan genel kurul toplantısında 2 yıl için seçiliyor.

DÜZENLEME İLE İSTANBUL'UN DELEGE SAYISI DÜŞECEK

Yapılacak yeni düzenlemede, her ile verilen 2 delegenin artırılması, avukat sayısı yüzden fazla olan baroların yüzden sonraki her 1000 üye için birer delege seçmesi üzerinde duruluyor. AKP’liler, bu düzenlemeyle 100’ün üzerinde delegesi olan İstanbul Barosu’nun delege sayısının 30’lara kadar düşürülebileceğini belirtiliyor. AKP, TBB Genel Kurulu seçiminin yanı sıra baro seçimlerinde de bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. Bazı AKP yöneticileri, seçimlerde birden fazla listenin yarışması durumunda en fazla oyu alan listenin kazandığını ancak diğer listelere verilen oyların boşa gittiğini belirtiyor.

ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

AKP, bazı baroların adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasını protesto etmesi üzerine baro seçimlerinin yeniden düzenlenmesini gündemine almıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı baroların sarayda düzenlenen adli yıl açılış törenine gitmemesi üzerine “İlk çözmemiz gereken meselelerden biri, tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir” demişti.