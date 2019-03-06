Erdoğan: HDP'ye oy verenlere terörist demedim, başındakiler terörist

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son zamanlarda bu HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar. Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya mitinginde CHP ve HDP'yi hedef aldı.

"Bay Kemal 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor, YPG'nin ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Bay Kemal aylardır bir şey söylüyorum ben bugüne kadar 23 bin TIR dolusu silahla donatılan Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?" diyen Erdoğan, "YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal'e soruyorum bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu? PKK'yı AB terör örgütü ilan ediyor ya sen kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun? YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerimizden de haberin yok mu? Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında HDP'ye de yüklenen Erdoğan, "Son zamanlarda bu HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar. Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz" diye konuştu.