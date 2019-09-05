Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız, yük nasıl taşınırmış görün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"İstisnasız her birimiz, önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde hizmetkarı olduğumuz kutlu davaya da zarar veririz. Hiç kimsenin böyle bir vebalin altına bilerek ve isteyerek gireceğine ihtimal vermiyorum" diyen Erdoğan, "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "CHP içine sindirse de sindirmese de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağını" söyledi.