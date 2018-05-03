Erdoğan Güney Kore'de Kanal İstanbul'u görüştü

Güney Kore'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde Güney Kore'nin yer almasının 'iftihar vesilesi' olacağını söyledi. Erdoğan Hyundai ve SK Engineering yöneticileriyle de görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore’de, "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak. Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var” dedi.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüşen Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirtti. Heyetler arasında savunma sanayi ve diğer birçok alanda neler yapılabileceğinin üzerinde durduklarını kaydeden Erdoğan, ikim ülke arasındaki yıllık 7,5 milyar dolarlık ticaret hacminin arzulanan potansiyelin çok gerisinde olduğunu söyledi. Erdoğan "Onun için Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var” dedi.

Türkiye’de çok sayıda mega projede Güney Kore’nin yer aldığını belirten Erdoğan, “Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore’nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak” diye konuştu.

HYUNDAİ VE SK İLE PROJELERİ KONUŞTU

Gazete Habertürk'ün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul’de Hyundai ve SK Engineering and Construction yöneticileriyle de görüştü. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. 1,4 milyar liraya ulaşan yatırımlarla yıllık üretim kapasitesi 220 bin adede çıkan Hyundai Assan, İzmit tesisine yeni yatırım için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Avrasya Tüneli projesini Yapı Merkezi ile birlikte gerçekleştiren SK Engineering ise ayrıca Çanakkale 1915 Köprüsü projesinde de yer alıyor.

Hyundai heyetiyle görüşmede Albayrak ile Zeybekci'nin yanısıra Kibar Holding Başkanı Ali Kibar da yer aldı.

