Erdoğan GSÜ'ye geldi, öğrencilerin giriş çıkışları yasaklandı

Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Beril Dedeoğlu için ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören öncesi öğrencilerin okula giriş çıkışları yasaklandı, kütüphaneye dini kitaplar yerleştirildi.

İki gün önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenazesi Galatasaray Üniversitesi'nden kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreni için üniversite öğrencilere kapatılırken, kürsüden bir imam dua okudu.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Dedeoğlu için ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve üniversite rektörü Ertuğrul Karsak’ın da aralarında bulunduğu bir heyet ve üniversite hocaları katıldı. Aydın Doğan Oditoryumu'nda düzenlenen törende bir imam üniversite kürsüsünden dua okudu. Hocalar ve heyet de duaya eşlik etti.

Dün üniversite yönetimin öğrencilere yolladığı mailde okula giriş çıkışların yasak olacağı ve kütüphanenin kapalı olacağı bildirilip, törene öğrenciler alınmadı. Üniversitede yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Öğrencilere kapalı olan kütüphanede, yeni yayımlanan kitapların sergilendiği kısıma dini kitaplar yerleştirildi. Caner Taslaman’ın kütüphaneye bağışladığı öğrenilen kitaplar Erdoğan'ın okula gelmesinden bir gün önce raflara yerleştirildi.