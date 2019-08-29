Erdoğan Gezi’yi unutamıyor: Sosyal medya ‘provokasyon üssü’ oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın Gezi Direnişi sırasında ‘provokasyon üssü’ olarak kullanıldığını ileri sürdü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Gezi Direnişi’nde sosyal medyanın “provokasyon üssü olarak kullanıldığı”nı ileri sürdü.

Yeni medya araçlarının fırsatların yanında “çok ciddi tehlikeleri” de beraberinde getirdiğini savunan Erdoğan “Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi. Sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı” diye konuştu.

Erdoğan uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınlarının objektiflikten uzak olduğunu savunduğu konuşmasında “Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz” dedi.