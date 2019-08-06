Erdoğan: Gerektiğinde fiili güç kullanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye ilişkin, 'Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız' açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Büyükelçiler konferansında açıklamalarda bulunuyor.

Son dönemde Suriye’de yaşadıklarının ‘sahada olmadan, masada olunmayacağını’ bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde ‘zorlayıcı diplomasi’ araçlarıyla, gerektiğinde de fiili güç kullanarak millî menfaatlerimizi savunacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

ABD’den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Türkiye müttefikleriyle veya milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırdır. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.

Bugün gerekeni yapmazsak yarın daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Suriye’deki kardeşlerimizin huzur içinde yaşayacağı barış koridorunu kurmuş olacağız. 8 yıldır vatan hasreti çeken muhacirlerin ülkelerine geri dönüşlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz.

S-400 AÇIKLAMASI

”Türkiye’nin güvenliği, NATO’nun ve tüm bölgemizin güvenliği demektir. S-400’lerin NATO’ya ve F-35’lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. S-400’ler üzerinden Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerinin sorgulanması kesinlikle yanlıştır."

AB AÇIKLAMASI

"AB'ye tam üyelik hedefimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa Türkiye'yi kazanmalıdır. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de suratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği rahatlığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu bunun çok önemli bir adımı olacaktır. AB'nin de Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerine başlamasını ve fasıllardaki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz."