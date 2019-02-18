'Erdoğan gelecek diye 1,5 saat cenaze bekletildi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da çöken binada yaşamını yitiren yurttaşlar için düzenlenen cenaze töreninin Erdoğan için bekletildiğini belirtirken, 'Sen 1,5 saat cenazeyi nasıl beklettin, onu anlat. 1,5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak ilçesinde yaptığı '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı' açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal’da çöken binada yaşamını yitirenlerin için düzenlenen cenaze töreninin Erdoğan’ın katılımı nedeniyle geciktirilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Kartal’da çok acı bir olay yaşandı. Beyefendi, çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmış. Orada konuşuyor, bir arkadaşımızın ismini veriyor ondan başka kimse gelmedi diyor. Genel Başkan Yardımcılarımız var, Ekrem İmamoğlu var. Ama onları görmüyor. Sen 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin? 1.5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok” dedi.