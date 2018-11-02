Erdoğan, Fransa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te anma törenleri düzenlenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki törene Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Törene ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin lideri katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ve Fransa Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle görüşme yapması bekleniyor.