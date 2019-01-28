Erdoğan: Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız, olumlu istişareler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyon gündemine ilişkin, 'Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristlerin silahlarıyla Rakka'dan çıkmasına izin vermiştir. En vahimi YPG/PYD terör örgütü tarafından bir kısım DEAŞ'lının ülkemize karşı eğitilmesi, silahlanmasıdır" diyen Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu çok yakında emniyete, huzura kavuşturacağız. Sahada askeri güçlerle temasımızı sürdürüyoruz. Olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomasiyi yürütürken bir sonrası için hazırlıkları tamamladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ilk aşamada Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeli için güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini belirtirken, "Azez, Cerablus, Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Tesis edeceğimiz güvenli bölgeyle bu sayının milyonları geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.