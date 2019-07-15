Erdoğan, 'FETÖ'yü doğuran ekosistemi yok edecek'miş

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hedef alınanlardan birinin de Ankara Emniyeti olduğunu söyleyen Erdoğan "Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal, çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay ayağa kalkamayacaklar" diye konuştu.

"Devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir" diyen Erdoğan, "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

'S-400'LER: NİSAN 2020'DE SON NOKTAYI KOYUYORUZ'

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına değinen Erdoğan "Şu anda S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, 'Almanız doğru olmaz' dediler. Bugün itibarıyla 8. uçak da geldi ve içindekileri boşaltmaya başladı. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya'yla beraber yapmak" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"- FETÖ'cülerin temizlenmesiyle boşluk oluşmaması için gereken önlemi aldık.

- 714 FETÖ'cü ihraç edilirken 1800 kişi görevden uzaklaştırılmıştır. FETÖ'cülerin temizlenmesiyle boşluk oluşmaması için gereken önlemi aldık. Emniyetimiz 15 Temmuz öncesinden daha güçlü hale gelmiştir.

- Liyakat, ehliyet ve adalet ilkelerine göre, milletimize ve devletimize bağlılığa göre, kurumlarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Birileri o gün grup kürsülerini FETÖ'nün propaganda aracı haline getirilen bir FETÖ'nün ipliğini meydan meydan pazara çıkarıyorduk. Milletin emaneti silahları millete karşı kullanmaktan çekinmeyen, gizli iletişim araçlarını ortaya çıkardık. Devletin içinde bir daha böyle yapıların olmasının önüne geçmekte önemli. Bu da ehliyet ve liyakate dayalı sistemden geçer. Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ekosistemi yok etmek.

- Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetleri yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz.

- Milli iradeyi esas alan cumhurbakanlığı hükümet sistemi önemli adımdır. Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız.

- Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz.

- Kendini devletin ve milletin menfaatlerin üzerinde gören hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz.

- Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir.

-Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor.

-Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması da şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır."