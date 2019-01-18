Erdoğan, Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı' konserinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Ankara Congresium'da yapılan 'Truva Sonatı' konserine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" konserine katıldı. Ankara Congresium Salonu'nda yapılan konsere girişte dinleyicilerin yoğun güvenlik önlemlerinden geçtikleri belirtildi.

Konsere bugün Beştepe'de Erdoğan ile görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham da katıldı. Fazıl Say'ın sahnede "Hepinizi selamlıyorum, konserime hoşgeldiniz efendim. Bu konserin biletleri yaklaşık üç ay önce bitmiştir. Hayatımın istisnai gecelerinden birini yaşadığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre konser sonunda sahneye çıkan Erdoğan, "Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabii şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara'yı Külliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. O da güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabii Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar 'benim yarim kara topraktır' bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum" diye konuştu.

Say'ın konserine davet ettiği Erdoğan "program uyarsa gelebilirim" yanıtını vermişti.