Erdoğan: Fazıl Say'ın daveti ulaştığı anda linç kampanyası başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konser davetine ilişkin, 'Malum kesimler, daha Fazıl Say'ın konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da ağırladığı mülki idare amirleri toplantısında katıldığı Fazıl Say konserine ilişkin açıklamada bulundu.

"Edebiyat, sinema, mimari alanındaki bu nobranlar sadece kendilerinin çizdiği alanı görüyorlar. Başka birinin görüşüne bile tahammül edemiyorlar" diyen Erdoğan, "Malum kesimler daha Fazıl Say'ın konser daveti şahsıma ulaştığı anda bir linç kampanyası başlattı. Eski Türkiye özlemiyle yanan, eski Türkiye güzellemesi yapan çevrelerin tek derdi var. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde insanı yaşat ki, devlet yaşasın vardır" ifadelerini kullandı.