Erdoğan: F-35'i vermezseniz başka yerlere döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin F-35'leri vermemesi durumunda alternatif çalışmalara başlandığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, F-35 krizine ilişkin, "Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'755 BELEDİYE KAZANDIK'

Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.

'2023 SEÇİMİNE BAMBAŞKA BİR AK PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ'

Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

'YOLLARINI KAYBEDENLERİ BİR KENARA BIRAKIRSAK, SİYASETTE ÖNEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRDİK'

Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.

AK Parti'nin siyaset mayası da insan mayası da sağlamdır. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti, önümüzdeki çeyrek, yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

'TÜM TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİMİZDEN 2001 YILINDAN BU YANA PARTİDE GÖREV ALMIŞ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMASINI İSTİYORUM'

Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

SIRÇA KÖŞK...

AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz yükü taşıma mecali bulamayanlar bayrağı arkadaşına bırakmalıdır.

'AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU 11 BAŞLIKTAN OLUŞUYORDU'

Biz muhalefet adaylarının yaptıkları gibi atıp tutup sözümüzü inkar etmedik. Hemen inkara başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun, önümüzde çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Partili meclis üyelerinde. Onların düşünceleri ve tavrı eleştiriye tabi. Parlamentoda böyle bir ekseriyet söz konusu değil. AK Parti'nin parlamentoya getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru; ama yerel yönetimlerde gayrimeşru. Nasıl bir iş bu? Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda... Yöntemimiz bu olacak. Ne aldanan olacağız, ne aldatan. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getiriyoruz.

S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

S-400 konusunda ABD'nin tamamen aklıselim hareket edeceğini umuyorum. F-35 konusundaki hiçbir tehdidin ülkemizi güvenlik projelerinden alıkoyamayacağını bir kez daha belirtiyorum.

Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

Şimdi F-35'e biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra Patriot satmayıp niye S-400 alıyorsunuz diyorlar. Şimdi ABD kongresine sesleniyorum. Biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Şimdi Sayın Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik. Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız.

Karada, denizde, havada kendisini yerli üretim savunma sistemleriyle koruyacak Türkiye'ye az kaldı.

FIRAT'IN DOĞUSU

Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. İzin almaya ihtiyacımız yok.

Bölgedeki yabancı güçlere güvenerek bugün kabadayılık yapanlar ya toprağın altına girecek ya da zillete teslim olacak.

'KABADAYILIK YAPAN YA TOPRAĞIN ALTINA GİRECEK YA ZİLLETE TESLİM OLACAK'

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye evsahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız.

'BİZ İYİ MÜŞTERİYİZ AMA...'

Erdoğan: Trump'a söyledim, biz sizden Patriot almasak da 100 tane Boeing alıyoruz ama yine de verecekseniz verin dedim. Bu Boeing'lerden biri geldi, ödemimizi yaptık. Biz iyi müşteriyiz ama böyle giderse düşünmeye başlayacağız.

FAİZ AÇIKLAMASI

Kuru 10 liraya çıkarmak isteyenlerin hevesleri kursağında kaldı.

Faizler yüksek diyordum, Merkez Bankası başkanlarına sesimizi ulaştıramıyordum. Dün faizler düşürüldü, battık mı, hayır...

Bu yeterli de değil. Daha da indirilmesi gerekiyor. Faiz düştükçe enflasyon düşer, faiz çıktıysa enflasyon da çıkar. Diğerleri yan unsurlar.

'GÖRECEKSİNİZ...'

Türkiye bizim dönemimizde asla emir alan bir ülke olmamıştır. Bunun önemli adımlarından biri de S-400 ve Doğu Akdeniz'dir.

Kuzey Suriye'de emir alıyor muyuz almıyor muyuz göreceksiniz... Senin güvendiğin teröristler seni kurtaramayacak. Senin Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğün teröristler seni kurtaramayacak. Senin adamların onların tabutunu taşıyadursun

FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için 16,5 lira olarak belirlendi. TMO, kurban bayramının hemen akabinde alıma başlıyor.

İHANETİN BEDELİNİ ÖDER

Birileri parti kuruyormuş, kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini en ağır şekilde öder