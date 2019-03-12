Erdoğan: Ezanına saygısızlık yapılanlar, inancıyla dalga geçilenler 31 Mart’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada 'Kameralar önünde inancıyla dalga geçilenler 31 Mart’ın gelmesini bekliyor. Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart’ı bekliyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Büyük Sivaslılar" etkinliğine katıldı.

Seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız" dedi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanı “oy yoksa yol yok” der mi? CHP’liyse der. Kameralar önünde inancıyla dalga geçilenler 31 Mart’ın gelmesini bekliyor. Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart’ı bekliyor. 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Siyaset dizaynı yapanlarla hesaplaşma seçimidir."