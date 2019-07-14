Erdoğan, Eygi'nin cenazesinde konuştu, Kılıçdaroğlu çelenk yolladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 86 yaşında ölen gerici yazar Mehmet Şevket Eygi’nin cenaze törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Eygi’den övgüyle bahsederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene çelenk gönderdi.

Kanlı Pazar’ın planlayıcılarından, Özel Harp Dairesi'nin 'komünizmle mücadele'de görevlendirdiği gerici yazar Mehmet Şevket Eygi dün 86 yaşında öldü.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşma yapan Erdoğan, "Kalemin yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi de Mehmet Şevket Eygi Bey'in estetik anlayışıydı. Estetikte çok farklıydı ve Müslüman'ın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Hatta Büyükelçimiz ve şu anda yanımda, beraberimde olan yol arkadaşım İbrahim Kalın Bey'i son olarak yine kendisine gönderdiğimde, malum zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bizim kütüphaneye hibe etti. Tabloları vesaire hepsini" diye konuştu.

Eygi'nin cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

KILIÇDAROĞLU DA UNUTMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenaze törenine katılamasa da çelenk gönderdi.