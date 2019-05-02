Erdoğan: Evlilik dışı ilişkinin normal sayıldığı, boşanmanın teşvik edildiği sancılı bir süreçteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Aile Şurası'nda yaptığı konuşmada 'Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

"Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber aile değerlerimizde çok ciddi erezyonlar yaşanıyor. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır" diyen Erdoğan, "Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız. Yıllardır bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar; atılan bu adımlarla nüfusumuz azaltıldı, bu gidişi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kadın programlarına ilişkin de açıklamada bulunurken, "Şayet medya organlarımız kadın programları adı altında mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orda çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle uyarıyorum ikaz ediyorum. Çünkü bu gelecek nesillerin en önemli sorunu olacaktır. Reyting kaygısıyla dizilerde çarpık ilişkiler özendiriliyor sosyal medyada şiddet teşvik ediliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur" dedi.