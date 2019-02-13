Erdoğan esnaflarla buluştu: Esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak sizi en iyi ben anlarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Esnaf Buluşması'nda, 'Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indiren iktidarız. Geçmişte esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak sizi en iyi ben anlarım' dedi.

"Türkiye Esnaf Buluşması" adlı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz esnaf ve sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersi oynayanlara gereken dersi veriyoruz. Millet kimin samimi kimin fırsatçı olduğunu gayet iyi biliyor. Atılan adımların ardından zincir marketler de fiyatlarını indirmeye başladı" dedi.

"Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indiren iktidarız. Geçmişte esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak sizi en iyi ben anlarım" diyen Erdoğan, "Fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Haklı olarak fırsatçılara karşı çok öfkeliyiz. Benim vatandaşlarıma yüksel fiyatla bu simsarların mal satmasına engel olmak için tanzim satış noktalarını kurduk. Seçim sonrası belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla oturup konuşacaksınız. Belki bu işlemi ülkenin en ücra köşelerine götürürüz. Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir. Sadece buralarda sebze meyve değil temizlik ürünlerine kadar pek çok şeyi buralarda vatandaşımıza ucuza satma arzusu içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Esnafın ekmeğiyle oynamadıklarını belirten Erdoğan, "Tam tersi oynayanlara gereken dersi veriyoruz. Millet kimin samimi kimin fırsatçı olduğunu gayet iyi biliyor. Atılan adımların ardından zincir marketler de fiyatlarını indirmeye başladı. Ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta bu millet düşmanlarına gerek dersi vereceğinizi biliyorum" diye konuştu.