Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde en yüksek devlet memurluğu olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Metin Kıratlı’yı atadı.

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile özellikle kamu emekçilerine ödenen maaşlarda en yüksek devlet memuru olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı’nın yerini yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almıştı. Buna göre en yüksek devlet memuru maaşı olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı maaşı yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşına göre hesaplama yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu göreve Metin Kıratlı’yı atadı.

Kıratlı’nın atamasıyla ilgili kararın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Kıratlı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.