'Erdoğan en güçsüz, çaresiz dönemini yaşıyor...'

Eski AKP'li Bakan Ertuğrul Günay, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü görüntüsünün arkasında siyasi tarihinin en güçsüz, en çaresiz dönemini yaşıyor' dedi.

Eski AKP'li Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, 23 Haziran seçimleri sonrası AKP'yi ve Erdoğan'ı değerlendirdi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Günay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü görüntüsünün arkasında siyasi tarihinin en güçsüz, en çaresiz dönemini yaşıyor" dedi.

Bu sonuçtan en başta iktidar partisinin ders çıkarması gerektiğini söyleyen Günay, "AK Parti ya yeni bir duruş sergileyecek ya da içinden eleştirel sesler yükselecek. Bu sesler eskiden olduğu gibi bastırılırsa dışarıya taşacak. Mutlaka siyasette yeni bir dönem yaşayacağız. Siyasi parti için doğru olan, sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapmak, yeni analiz ve tahliller yaparak, yeni tavırlar geliştirmektir. AK Parti 2011'den itibaren bu alanı yitirdi. Bir 'tek adam' egemenliği hakim oldu. Farklı seslerin, itirazların bastırıldığı, itiraz etme ihtimali olanların uzaklaştırıldığı bir yapı oluştu. Bu yapı parti olmaktan çıktı, bir işletmeye döndü. Bu yapının kendini revize etmesi çok zor. İçtenlikli bir özeleştiri ve yeniden düzenleme yapması mümkün değil" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bir kuşatılmışlık içinde olduğunu da ifade eden Günay, "Bundan 5 yıl önce söylediklerinin tam tersini yapıyor. Kim kendisine destek verirse sonunu hesap etmeden, yeni birlikler oluşturmak konusunda bir çaresizlik yaşıyor. Güçlü görüntüsünün arkasında siyasi tarihinin en güçsüz, en çaresiz dönemini yaşıyor" diye konuştu.