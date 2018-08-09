Erdoğan en çok oy aldığı illeri gezecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından ilk il ziyaretlerini en çok oy aldığı ilk Bayburt, Gümüşhane ve Rize ve Trabzon'a yapacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde en çok oy aldığı Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'a gidecek. Erdoğan'ın hem vatandaşlara teşekkür edeceği hem de çeşitli açılışlara katılacağı belirtiliyor.

Yarın Bayburt ve Gümüşhane'yi, cumartesi günü Rize'yi ziyaret edecek olan Erdoğan, pazar günü ise Trabzon'a geçecek.

Üç günlük Doğu Karadeniz turu kapsamında Erdoğan, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının yatırımlarının açılışını da yapacak. 24 Haziran seçimlerinde kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür edecek olan Erdoğan, yerel seçime yönelik mesajlarını da paylaşacak.

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk üç il Bayburt, Gümüşhane ve Rize olmuştu. Erdoğan, Bayburt'ta yüzde 82,1, Gümüşhane'de yüzde 77,1, Rize'de yüzde 76,9, Trabzon'da ise yüzde 69,4 oy almıştı.