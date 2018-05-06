Erdoğan: En büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin açıklamasında 'Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız' dedi.

AKP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Manifestomuzu açıklayacağız. Manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. Seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız" diyerek, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız" ifadelerini kullandı.

'BUNUN ADI OSMANLI TOKADI OLACAK'

Erdoğan şunları söyledi:

"Bizi bölmek isteyenlere 24 Haziran’da şamarı vuracağız. Bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Bazıları bölme gayreti içine girdiler. Neyi bölüyorsunuz? Ne oldu? Cudi’de Gabar’da Tendürek’te F-16 olduk tepelerine tepelerine bindik. İşte bakın şu anda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin son olarak sayısı 4 bin 415. Rahat durmazlarsa devam. Ne oldu? Cerablus’a gittik. Ne oldu? Afrin’e gittik. Niye? Eğer siz bu toprakları taciz ederseniz oradayız. Neresi olursa olsun ne dedik hatırlayın. “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” Kestik mi? Kestik. Sınır ötesine geçtik mi? Geçtik. Niye? Çünkü rahat durmadılar. Çünkü bu vatana, bu millete yan bakana affımız yok. Ve gereğini yaptık. Bundan sonra da aynen yola devam."

'HER TÜRLÜ OYUNU OYNADILAR'

"Her türlü oyunu oynadılar ama hiç biri tutmadı. Bu millet asil bir millet, yüce bir millet. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi koruyalım. Onun için tek devlet. Yok bilmem paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya’ya. Biletlerini de alırız."