Erdoğan: Emri Kral Selman'ın verdiğine hiç inanmadım

Cumhurbaşkanı Rceep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı 'nın öldürülmesi hakkında Washington Post'a yazı yazdı.

Cumhurbaşkanı Rceep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı 'nın öldürülmesinin ardından Washington Post için kaleme aldığı makalede "Kral Selman'ın Cemal Kaşıkçı konusunda emir verdiğine bir dakika bile inanmadım" dedi.

Erdoğan yazıda "Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.