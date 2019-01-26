Erdoğan emretti, bıyık bıraktı...

Sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Başiskele belediye başkan adayı Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık iki hafta sonra bıyık bırakması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkat çeken bir diyalog geçmişti.

Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın "Senin niye bıyık yok" diye sorduğu Belediye Başkan adayının bıyık bıraktığı görüldü.

OdaTV'nin haberine göre sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bırakması dikkat çekti.