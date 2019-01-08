'Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Fazıl Say ile görüşmek istiyor'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'nin seçim manifestosunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ocak'ta ilan edileceğini açıkladı. Bugün Ankara'ya gelen ABD heyetinin açıklamalarını 'yadırgadıklarını' belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say ve Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini açıkladı.

AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partsinin seçim manifestosunun 31 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edileceğini belirterek MHP ile ortak miting fikrine “pozitif bakıyoruz” dedi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Miting takvimini seçimlere 1,5 ay kala başlatacaklarını duyuran Çelik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki faaliyetler gibi diğer illerde de hem adayları açıklayacak hem de mesajlarını verecek" dedi.

'ABD'NİN AÇIKLAMALARINI YADIRGIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye konusunu görüşmek üzere Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin konuşan Çelik, şu şekilde konuştu: "ABD heyetinin açıklamalarını yadırgıyoruz, bunlar kasıtlı. ABD'nin 'müttefik' deyince aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekmektedir. Türkiye'de kim 'Kürtlere dokunmayın' diyorsa onun terör örgütleriyle gündemi vardır, Kürt halkının tek dostu Türkiye'dir."

ERDOĞAN, İMAMOĞLU VE FAZIL SAY İLE GÖRÜŞECEK

Çelik, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine Erdoğan'ın olumlu yanıt verdiğini ve bu hafta görüşeceklerini söyledi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık vermeyi düşünüyorlar." diye konuştu.

‘SAKLANAN HESAP YOK’

CHP’nin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verileri hakkındaki soru önergesine değinen Çelik, “İstatistik kurumunun bağımsızlığında hassasız. Enflasyonla ilgili verilerin doğruluğu kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmektedir. Gizlenen, saklanan bir hesap yok. Kılıçdaroğlu'nun argümanları doğru değil” dedi.