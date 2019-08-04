Erdoğan: Ekonomimiz süratle toparlanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Bursa İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde konuştu. Ekonomik olarak ülkenin toparlandığını iddia eden Erdoğan, 'Birkaç milyar dolar için IMF kapılarında el açan bir ülkeyi kısa zamanda bölgenin üretim üssüne dönüştürdük' dedi.

AKP Bursa İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AKP'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AKP'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz.

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına rağmen en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Birkaç milyar dolar için IMF kapılarında el açan bir ülkeyi kısa zamanda bölgenin üretim üssüne dönüştürdük. IMF bizden borç ister hale geldi. Demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla işler hale getirdik. Türkiye’yi dünyanın 13. büyük ekonomisi konumuna yükselttik.

50 milyon turisti aşar hale geldik. Turizmde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

IMF kapılarında birkaç milyar dolar için el açan bir ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük.

İhracat rakamları, ekonomimizin süratle toparlanmaya devam ettiğini göstermiştir.

Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisi güçleniyor.