Erdoğan: Eğitimde Batı'yı kopyalamayı tercih ettik, kayıp nesiller yetiştirdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem kuramadık. Hukukta, idari düzende olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden kayıp nesiller yetiştirdik' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy’deki Atatürk Fen Lisesi’nde, yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca eğitimde batının taklit edildiğini ve kayıp nesiller yetiştirildiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem kuramadık. Hukukta, idari düzende olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden kayıp nesiller yetiştirdik. Eğitim sistemimiz daha çok ezbere dayalı, sınav odaklı dar bir bakış açısı... Düşünmeye, soru sormaya, sorgulamaya, sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye önem verilmedi.

Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı ortadan kaldırmaktır.

İyi bir doktor, mühendis olmanın yanısıra iyi bir insan olmayı hedefleyin. Sizler 15 Temmuz gecesindeki direnişi ile cesur bir milletin mensuplarısınız.