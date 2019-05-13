Erdoğan 'düzeltti': Gül kurucumuz değil

Abdullah Gül AKP'nin kurucularından mı değil mi? Bu tartışma Erdoğan'ın dünkü açıklamasınadan sonra yine alevlendi. Kağıt üzerinde 'kurucular kurulu üyeleri' arasında görünmeyen Gül, cumhurbaşkanlığına adaylığı açıklanırken Erdoğan tarafından 'Bu hareketi beraber kurduğumuz' ifadesiyle takdim edilmişti.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin “Sayın Gül partimizin kurucularından değil, yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı’nın ardından partiye üye bile olmadı” sözleri, dikkatleri AKP'nin kurulduğu yıllara çevirdi.

ERDOĞAN DOĞRU HATIRLIYOR AMA...

AKP'nin kuruluş haberleri gazete manşetlerine 14 Ağustos 2001'de düştü. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine gelen beş kişilik heyet, dilekçe vererek kısa adı AKP olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. O tarihte AKP'nin kurucular kurulu 74 kişiden oluştu. Bu isimler arasında Abdullah Gül ve Bülent Arınç bulunmuyordu.

O dönemin Saadet Partili Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, AKP için kuruluş dilekçesi verilmesinden bir gün sonra AKP'ye katıldı. Kurucular Kurulu'nda bulunmayan Gül, partinin kuruluşunun ertesi günü Saadet Partisi'nden istifa ederek AKP'ye başvurdu ve "kurucu milletvekilleri" arasında yerini aldı. Bülent Arınç da aynı şekilde, AKP'nin kuruluşundan bir gün sonra Saadet'ten istifa edip AKP'ye dahil oldu.

"Abdullah Gül AKP'nin kurucusu mu değil mi" tartışmaları sürerken, Gül'ün 2015'te Katar basınına yaptığı "AKP'nin esas kurucusu benim" açıklaması gündeme geldi. Gül, 2015'in Nisan ayında Katar'da yayınlanan eş-Şark gazetesine yaptığı açıklamada, "AKP'nin esas kurucusu benim. AKP'nin hem ilk çıkardığı başbakan benim, ilk cumhurbaşkanı da benim. Arkadaşlarımız da şimdi devraldılar" demişti.

OYSA ERDOĞAN "BERABER KURDUĞUMUZ GÜL KARDEŞİM" DEMİŞTİ..

Erdoğan, bugün her ne kadar "Abdullah Gül kurucu değildi" dese de, AKP'yi siyaseten birlikte kurduklarını, Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı sırada partisinin grup toplantısında şu sözlerle dile getirmişti: "Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bir isim ortaya çıkmıştır. Bu isim de, bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir."