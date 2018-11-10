Erdoğan duyurdu: Şemdinli’deki patlamada 4 asker yaşamını yitirdi

Erdoğan Şemdinli’deki üs bölgesinde dün akşam meydana gelen patlamada 4 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk’ü anma programında yaptığı konuşmada Hakkari'deki patlamada 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Erdoğan patlamayla ilgili "Bu gece maalesef Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada 7 askerin kayıp olduğu, 25 askerin yaralandığı belirtilmişti. Patlamanın ardından olayla ilgili yayın yasağı getirilmişti.

