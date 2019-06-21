Erdoğan duyurdu: Barzani geliyor

Erdoğan ‘Yarın özel bir misafirim olacak’ diyerek IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya ve TV ortak yayınında “Yarın özel bir misafirim olacak” diyerek Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Erdoğan “Yarın mitingim yok. Özel bir misafirim olacak. Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu. Son olarak akşam da işadamlarına bir hitabım olacak. Onlarla Haliç Kongre Merkezi'nde 1500 kişilik yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız” diye konuştu.



ORTAK YAYIN: BEN FARKLI İSİMLER VERMİŞTİM

İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayınla ilgili de konuşan Erdoğan yayını beğenmediğini belirterek “Bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu” dedi.

Yıldırım’ın sözlerinin kesildiğini öne süren Erdoğan “rakibinin ise öyle bir sıkıntısı olmamıştır” dedi. Erdoğan İsmail Küçükkaya için de “Bir moderatör olarak kendisini bitirmiştir. Ben farklı isimler vermiştim ama bu isimler adaylar tarafından makul karşılanmadı ve iş bu noktaya geldi” dedi.