Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

MÜSİAD'ın düzenlediği 'Vefa Gecesi'nde patronlara hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız' dedi.

MÜSİAD'ın düzenlediği "Vefa Gecesi"nde patronlara hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

İhracat rakamlarına değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık" dedi.

Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı" dedi.

Türkiye'nin dünya ekonomisinde "üst sıralara" yükseldiğini öne süren Erdoğan, "Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'SIKIYSA YALANLASINLAR'

CHP'nin gündeme getirdiği enflasyon verilerinin hesaplanmasına ilişkin iddiaları hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar" diye konuştu.

Kurulan-kapanan şirket istatistiklerine ilişkin iddialar karşısında kasım ayı verilerini açıklayan Erdoğan, "Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor" dedi.