'Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır' diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dünyada en fazla yardıma eli açık ülke ABD, Türkiye, İngiltere" diye konuştu.

İngiltere'de konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım.

Turizm önemli işbirliği alanımızdı. Ağırlamayı hedeflediğimiz 40 milyon turist içinde biz sizleri görmeyi arzu ediyoruz. Konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığı her iki ülkenin geniş bir coğrafyanın menfaatleri açısından bir gereklilik olarak değerlendiriyorum."

'EN FAZLA YARDIMA ELİ AÇIK ÜLKE ABD, TÜRKİYE, İNGİLTERE'

"Dünyada en fazla yardıma eli açık ülke ABD, Türkiye, İngiltere. Milli gelire oranla bir numara Türkiye, iki numara ABD, üç numara İngiltere. Biz eli açık ülkeleriz. Türkiye aynı anda çok sayıda terör örgütüne karşı etkili bir mücadele yürütüyor. Hassas olduğum bir husus daha var. DEAŞ'ın İslam Devleti olarak adlandırılması son derece yanlıştır. DEAŞ en büyük zararı masum müslümanların katleden eli kanlı bir çetedir, terör örgütüdür. İslam lafzının kökünde barış vardır. Bizim dinimiz barış dinidir. Birleşik Krallığın diğer müttefik ve dostlarımıza kıyasla bizi daha iyi anlayacağını düşünüyorum.

Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla işbirliği yapmaya hazırız.

Biz, zor zamanlarımızda yanımızda olan dostlarımızı asla unutmayan bir milletiz. Yeni bir dönemin eşiğinde oluğumuz şu günlerde, bizimle birlikte yol yürüyecek dostlarımıza vereceğimiz değer ise çok daha farklı olacaktır."