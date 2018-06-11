Erdoğan: Dünyada bir numaralı ülke Türkiye, Amerika, İngiltere falan çok daha geride

İstanbul Valliğinin iftar programında konuşan Erdoğan, gayri safi milli hasılaya göre Türkiye'nin dünyada bir numaralı ülke olduğunu belirterek, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayri safi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gayri safi milli hasılaya göre Türkiye'nin dünyada bir numaralı ülke olduğunu belirterek, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayri safi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride" dedi.

İstanbul Valiliği'nin iftar programında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayri safi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride.

Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.

Buradan sizlerle birlikte tüm milletime çağrı yapıyorum. Aman ha, tatili uzatarak sandıkları boş bırakmayın. Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o 'ah'ların, 'vah'ların, 'keşke'lerin hiç faydası olmaz.

TÜRKİYE GERÇEKTEN 1 NUMARA MI?

Erdoğan'ın sözünü ettiği "Resmi Kalkınma Yardımları"nın GSYH'Ye oranı Türkiye için yüksek görünüyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından gelişmiş ülkeler için belirlenen oranlara ulaşmasını sağlayan hesaplamalara Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamaların da Suriye devletine yapılmış yardımlar gibi dahil edilmiş olması.