Erdoğan: 'Dünya kadınlar günü' batının bir anlayışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da yaptığı konuşmada 'Bizim için dünya kadınlar günü bunların, batının bir anlayışıdır' dedi. Erdoğan kendileri için her günün kadınlar günü olduğu ifadesini kullandığı konuşmasında 'Niye? Ana yoksa insan yok, ana varsa insan var' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Elazığ'daki mitingde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne atıfla şu ifadeleri kullandı:

'BİZE HER GÜN KADINLAR GÜNÜ'

"Dün malum dünya kadınlar günüydü. Ama bizim için dünya kadınlar günü bunların, batının bir anlayışıdır. Bizim için kadınlar günü her gündür. Niye? Ana her gün var mı? Var. Ana yoksa insan yok. Ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? Cennet annelerin ayakları altındadır diyor."

Erdoğan ayrıca "Her kim siyaseti milleti kutuplaştırmanın peşinde koşuyorsa, bu millete ihanet ediyor demektir. Bu millet, iftiralarıyla, yalanlarıyla siyaseti kirleten birçok kifayetsiz görmüştür" diye konuştu.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendiği konuşmasında "Ülkemizde milletin emanetini koruyanları da, darbecilere direnenleri de gördük. Tankların arasından sıvışanları da gördük, Bay Kemal gibi" ifadelerini kullandı.

'AÇTIM DAVALARI BAYAĞI DA KAZANIYORUM'

Erdoğan "Bay Kemal'in bana attığı iftiraları biliyorsunuz. Açtım davaları, bayağı da kazanıyorum. En son işte, 2,5 milyon kazandık. O tabi itirazlarını yapıyor şimdi. O parayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Hiç olmazsa, Kılıçdaroğlu'nun da bir hayrı olur" diye konuştu.

"Bu tiplerin hepsini milletimizin desteği ile 17 senede 14 kez sandığa gömdük. Muhtar bile olamaz dediler. Bize ömür biçenleri de Allah'ın lütfu ile hezimete uğrattık" diyen Erdoğan Denizli'de CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİP lideri Meral Akşener'in düzenlediği ortak mitinge değinerek şunları söyledi:

'AKŞENER'İ MAHKEMEYE VERDİM'

"Denizli'de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. 'Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer' diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler" diyen Erdoğan konuşmasının devamında, "Şakadan da olsa terörist denmez. Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek" ifadelerini kullandı.