Erdoğan donup kalmıştı: 'Prompter' açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki iftar programında prompter arızası nedeniyle konuşmasına ara vermişti. O anlar sosyal medyada ve mitinglerde gündem olurken, Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın konuşmasına ara vermesinin nedeninin başka olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'da Diyarbakır'daki temasları kapsamında "kanaat önderleri"yle bir araya geldiği toplantıda prompter arızası yaşanmış, Erdoğan konuşmasına kısa süre ara vermişti.

Anadolu Ajansı, konuyla ilgili yaptığı haberde, Erdoğan'ın konuşmasına ara verme gerekçesinin başka olduğunu ileri sürdü.

İddiaya göre Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi program sırasında ayakta kaldı ve Erdoğan konuşmasına bu yüzden ara verdi.

AA'ya konuşan Elçi, "Bir alicenaplık gösterdi. Kendisi misafirine yapılan bu muameleyi hoş görmedi ve o süre içerisinde konuşmasını kesti. Arkasında da haddimiz olmayarak bir nevi özür diledi" dedi.

İşte o anda yaşananlar: