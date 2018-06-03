Erdoğan Diyarbakır'da: Burası Güneydoğu'nun İstanbul'u haline geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Diyarbakır mitinginde "Diyarbakır'ı bir kenara koymadık, canımızdır sevdamızdır burayı ayağa kaldıracağız dedik. Burası Güneydoğu'nun İstanbul'u haline geliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Diyarbakır'daki mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yoktur. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İzmir'de Bursa'da Kayseri'de ne varsa Diyarbakır'da da o olsun dedik. Son 16 yılda Diyarbakır'a 35.5 katrilyon lira yatırım yaptık. Diyarbakır'ı bir kenara koymadık, canımızdır sevdamızdır burayı ayağa kaldıracağız dedik.

Burası Güneydoğu'nun İstanbul'u haline geliyor.

Diyarbakır gibi sporu seven, takımları iddialı bir şehrin stadyumunu yaptık.

Eski stadın yerine millet bahçesi yapacağız. İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de bu Millet Bahçe'miz olacak.

Biz yaparız, HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı, evlerin altından tüneller açmadılar mı, camilerimizi yıktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan, ölümü öldüren insanlarsınız."