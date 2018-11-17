Erdoğan: Diyanet siyasi malzeme yapılmamalı

Diyanet İşleri Başkanı'nın 10 Kasım öncesi Kadir Mısıroğlu ziyaretine ilişkin tartışmalar değinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Diyanet siyasi tartışmaların malzemesi yapılmamalı' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “mevlid-i nebi haftası” etkinliğinde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

Türkçe ezan tartışmalarına değinen Erdoğan, “Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız” ifadelerini kullandı.

‘DİYANET SİYASİ TARTIŞMA MALZEMESİ OLMAMALI’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım öncesi Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete gelen tepkilere ilişkin konuşan Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum” dedi.

'SAZLI SÖZLÜ PROGRAM YAPAN SOYTARILAR...'

Gençlere “örnek olacaklarını” belirten Cumhurbaşkanı şu şekilde konuştu: “Biz örnek olursak, biz iyi örneklerin, güzel örneklerin yolunu açarsak bu ülkenin gençleri Kandil'deki terör baronlarının, Pensilvanya'daki şarlatanın, televizyon kanallarında sazlı sözlü program yapan ekran soytarılarının da ağlarına düşmeyecektir. Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri karanlığın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti. Gençliğimiz faşizmin hüküm sürdüğü günlerde geçti.”