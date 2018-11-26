Erdoğan Dışişleri açıklamasını da çiğnedi: Paris'te terör eylemleri var

Erdoğan Paris'teki eylemleri "terör eylemi" olarak niteleyerek konuyu Gezi'ye bağladı. Oysa Dışişleri yaptığı açıklamada orantısız polis müdahalesinden kaygı duyulduğunu söylemiş Fransa hükümetine diyalog önerilmişti.

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’da, "Sarı Yelekliler" hareketi tarafından, akaryakıt zamları ve reformlara karşı geçtiğimiz hafta başlatılan protestolarla ilgili "Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor." dedi.

Dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada ise Fransa'daki Türk vatandaşları için kaygı duyulduğu belirtilmiş ve "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir. Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz" denilmişti.