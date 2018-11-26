Erdoğan Dışişleri açıklamasını da çiğnedi: Paris'te terör eylemleri var

Erdoğan Paris'teki eylemleri "terör eylemi" olarak niteleyerek konuyu Gezi'ye bağladı. Oysa Dışişleri yaptığı açıklamada orantısız polis müdahalesinden kaygı duyulduğunu söylemiş Fransa hükümetine diyalog önerilmişti.
Pazartesi, 26 Kasım 2018 13:34

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’da, "Sarı Yelekliler" hareketi tarafından, akaryakıt zamları ve reformlara karşı geçtiğimiz hafta başlatılan protestolarla ilgili "Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor." dedi.

Dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada ise Fransa'daki Türk vatandaşları için kaygı duyulduğu belirtilmiş ve "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir. Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz" denilmişti.
Pazar, 25 Kasım 2018 21:07
Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestolarında bir günde 101 gözaltı
Fransa’da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı dün gerçekleşen Champs-Elysees Caddesi'ndeki gösteride 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa’da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı dün gerçekleşen eylemlerde 101 kişinin gözaltına alndığı açıklandı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, dün Paris'in Champs-Elysees Caddesi'ndeki gösteride 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek Fransa’da arabalarda bulunması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yelekleriyle eylem yapan Fransızlar, dün, Paris’te Champs-Elysees Caddesi'nde “Macron istifa” sloganlarıyla ve "Hırsız Macron" yazılı dövizlerle yürümüştü.

MACRON'UN OFİSİNE YÜRÜMEK İSTEMİŞLERDİ

Göstericilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinin bulunduğu Elize Sarayı’na yaklaşması için 3 binden fazla polis görevlendirilmişti. Polisin tazyikli su ve biber gazı ile saldırdığı eylemde 50  kişi yaralanmıştı.

Geçen haftadan beri devam eden protestolara resmi açıklamalara göre 300 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında geçen haftaki gösterilerde iki kişinin yaşamını yitirdiği 606 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede dizel fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 23 oranında artarken benzin fiyatları da aynı dönemde yüzde 15 oranında arttı. Fransa'da yılbaşından itibaren dizel ve benzine yeni zamların gelmesi bekleniyor.