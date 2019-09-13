Erdoğan Diriliş Postası yazarını rektör atadı

AKP'li Erdoğan'ın, İstanbul Arel Üniversitesi'ne ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİRİLİŞ POSTASI YAZARI REKTÖR

Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı. Oğurlu'nun siyasal islamcı çizgide yayın yapan Diriliş Postası sitesinde yazıları da yayımlanıyor.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.