Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından birkaç gün dinlenme kararı aldığını yazdı.

31 Mart seçimlerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana ve Antalya'yı kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinlenme kararı aldı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Seçimlerin en çok koşturanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Tam 59 ilde 102 miting yaptı. Seçimler bitti, Erdoğan birkaç gün dinlenme kararı aldı. Ancak Erdoğan’ın dinlenmesi aynı zamanda yeni dönemin hazırlık kampı gibi olacak" derken, "Bu arada tek bir cümle ile geçiştirdim ama Erdoğan’ın seçim yorgunluğunu atmak için yapacağı tatil, aynı zamanda yeni dönemde AK Parti’nin yol haritasının çizildiği bir süreç olacak" ifadelerini kullandı.