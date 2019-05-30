Erdoğan 'devrettik' demişti, Danıştay'dan itiraz geldi

Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin davada görüşünü açıklayan Danıştay savcısı, özelleştirme işleminin iptalini istedi.

Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın satışına Danıştay'dan itiraz geldi. Danıştay savcısı, özelleştirme işlemin iptalini istedi.

Danıştay savcısı esas hakkındaki mütalaasında, fabrikanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil ancak kanunla özelleştirilebileceğini belirtti. Mütalaada, fabrikanın “verimliliğini artırmak, kamu giderlerinde azalma sağlamak ve Hazine'ye ait taşınmazları değerlendirmek” şeklindeki amaçları gerçekleştirecek bir kurum olmadığı, askeri tesis niteliğinde bulunduğu ve milli güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı.

Fabrikanın kamu yararına aykırı biçimde ve Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu'nda belirtilen esasların da dışında özelleştirildiği ifade edilen mütalaada, bu nedenlerle işlemin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.