Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm… Doğa şöyle olmuş böyle olmuş, umrunda değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuşuyor. Erdoğan, AKP iktidarında enflasyon ortalamasının 9,54 olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim aşiretten falancanın kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım" anlayışına izin vermeyeceklerini savunarak, "Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bundan sonra bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibe alacağız. Çünkü bunun adı demokrasi değildir" dedi.

'BAKTIK ÇÖZEMİYORLAR, GREVİ İKİ AY ERTELEDİM'

İZBAN grevini ertelediğini hatırlatan Erdoğan, "Baktık ki çözemiyorlar, grevi iki ay erteledim. Çünkü yetkim iki ay, ondan sonra hakem heyeti. Milleti perişan etmeye hakkınız yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eskiden beri ama özellikle de 2011'den bu yana yönetim sistemimizin değişmesi gerektiğini ifade ettik. Parlamenter sistem içinde koalisyonla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu.

İktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. Bizden önceki son 14 yılın enflasyon ortalaması 70.3. Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9.54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."

'İZBAN'DAKİ GREVİ 2 AY ERTELEDİK, YETKİM 2 AY'

"İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın. Şimdi ana muhalefet çıkıyor en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur diyor. Siyaset yalan üzerine kurulu olduğu zaman orada çöp, çukur, çamurdan kurtulamazsınız.

İzmir İZBAN'da grev vardı. Baktık ki çözümleyemiyorlar, 2 ay erteledik. Yüzde 50'sini devlet yapmış, yüzde 50'sini belediye. Oradaki grev 2 ay süreyle ertelendi. Çünkü yetkim iki ay, ondan sonra hakem heyeti. Milleti perişan etmeye hakkınız yok.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından ekonomik saldırıyla karşılaştık. Bu saldırıyı da bertaraf ettik."

'DOST GÖRÜNEN DÜŞMANLAR KENEVİR ÜRETİMİNİ ALDI'

"Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş. Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.

Hatırlıyorum, anacığım evde file dokurdu. Fileyle gider alışverişi yapardık, gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zaman bunlar kenevirden yapılıyordu. Ülkemizde keneviri yok ettik.

Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz."

'ŞU KAPİTALİZM...'

"Bizim beldede bizim amca oğlunun kazanması lazım Ankara'dan İstanbul'dan göç yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu işgalin farklı bir türüdür. Bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımız ile de daha yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Olmaz böyle şey. Kim oralarda yaşıyorsa seçimi onlar yapsın neticesine de herkes katlansın. Bunlar doğru şeyler değil.

Şehir demek medeniyet demektir. Bazıları medeniyeti sadece fiziki yapı veya kültürel iklim olarak görür. Medeniyetin özünde inanç ve ahlak vardır. Modern dünyanın problemi medeniyetini inanç ve ahlaktan yoksun bir şekilde yükseltmeye çalışmasından dolayıdır.

Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm… Doğa şöyle olmuş böyle olmuş, umrunda değil."