Erdoğan, Davutoğlu’nu görmezden geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yer alan isimlerden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na selam vermedi, teğet geçti.

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için dün Sultanahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda siyasi katıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte ön sırada saf tuttu.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler namazın kılınacağı alana girdi. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la tokalaşan Erdoğan, karışında duran eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu görmezden gelerek saftaki yerine geçti. Erdoğan’nın gelişi sırasında çekilen fotoğraf karelerine ise Davutoğlu’nun Erdoğan’a bakışları yansıdı.